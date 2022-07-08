Уход ряда зарубежных компаний из России и поддержка на федеральном и региональном уровнях могут стать мощными драйверами для развития отечественной креативной отрасли, считают опрошенные Дни.ру представители индустрии.

Уход ряда зарубежных компаний из России и поддержка на федеральном и региональном уровнях могут стать мощными драйверами для развития отечественной креативной отрасли, считают опрошенные "Дни.ру" представители индустрии.Настоящее и будущее отрасли эксперты обсуждают на Российской креативной неделе, которая проходит в Парке Горького с 7 по 10 июля. Запланировано более 300 мероприятий – лекций, паблик-токов, кинопоказов. Главной стала московская площадка Created in Moscow.Для экспертов индустрии моды Российская креативная неделя стала своеобразным ВДНХ, где встречаются ведущие ритейлеры, дизайнеры, производители и представители органов власти, отметил генеральный директор ресурсного центра Fashion hub Russia, президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков."Для нас это площадка для диалога, где мы можем коммуницировать между собой, совместно решать общие задачи, выстраивать вектор и проблематику на год", – подчеркнул эксперт.По его словам, мода является одной из ключевых отраслей, которая включает в себя индустрии диджитал, медиа, музыки, театра и прочего. Политика ограничений и санкционного давления становится сильным драйвером для развития этих и других креативных направлений, считает Ростовщиков.Например, с уходом ряда зарубежных компаний вырос интерес российских ритейлеров к отечественным брендам, констатировал он. "Конечно, есть проблемы с производством и сырьем, но эти вопросы можно решить", – уверен эксперт.Ростовщиков указал на важность мер поддержки креативной индустрии. "Я надеюсь, что совместная работа с властью приведет к тому, что мы сможем консультировать и давать рекомендации по тем мерам поддержки, которые эффективны и могут работать", – добавил он.Коллекционер, галерист и основательница Askeri GalleryПолина Аскери выразила надежду, что подобные Российской креативной неделе мероприятия будут проходить ежегодно."Российские и в частности столичные креаторы нуждаются в поддержке. Неделя креативных индустрий – одна из ключевых возможностей озвучить свои предложения по мерам поддержки нашей сферы и получить живой и своевременный фидбэк от главных лиц. Это невероятно ценно", – подчеркнула она.Коллекционер отметила важность заявления мэра Москвы Сергея Собянина о дальнейшей поддержке креативной индустрии столицы."Активная поддержка креативной индустрии означает, что мы остаемся в числе приоритетных сфер и можем рассчитывать на помощь наравне с остальными отраслями, пострадавшими от санкций", – отметила Аскери.По ее словам, создание сети креативных технопарков в Москве говорит о переориентации столичной инфраструктуры и формировании новой среды, более внимательной и адаптивной по отношению к современному искусству, дизайну и архитектуре. Галерист выразила надежду на принятие закона о меценатстве, поддержку молодых художников и дизайнеров, также она считает важным ввести гранты и субсидии на участие галерей в международных выставках и ярмарках на столичных площадках.Ранее Москва столичным сетям кинотеатров гранты на продвижение и прокат российских картин. Это мотивирует прокатчиков демонстрировать отечественное кино.