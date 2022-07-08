В заключительный день фестиваля «Золотой Витязь по Золотому кольцу» гости посетили мастер-класс по акварельной живописи, а также спектакль «Волшебный фонарь». Его представил Арзамасский

В заключительный день фестиваля «Золотой Витязь по Золотому кольцу» гости посетили мастер-класс по акварельной живописи, а также спектакль «Волшебный фонарь». Его представил Арзамасский театр драмы в музейном центре «Палаты». Зрители смогли увидеть историю о старом фонаре, в которую были включены известные сказки Ханса Кристиана Андерсена. Александр Иванов, главный режиссер Арзамасского театра Это спектакль московского режиссера