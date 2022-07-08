Жители Владимирской области стали чаще снимать наличные не в банкомате, а на заправках или в магазинах. За раз можно обналичить 5000 рублей, а в месяц - до 30 тысяч.

Жители Владимирской области стали чаще снимать наличные не в банкомате, а на заправках или в магазинах. Для этого появился специальный сервис. За раз можно обналичить 5000 рублей, а в месяц - до 30 тысяч.За три месяца текущего года количество мест кешаута в регионе выросло до 471. Общая сумма снятых банкнот увеличилась на 30% - с 13,8 до 18,2 млн рублей.«Процедура удобна для жителей сельской местности, где нет банков или банкоматов. Раньше людям приходилось ездить в крупные города или райцентры», - пояснил заведующий сектором платежных систем и расчётов владимирского отделения Банка России Владимир Полянский.Добавим, что о наличии системы в торговой точке свидетельствует специальная наклейка.