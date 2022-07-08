Сейчас горадминистрация работает в штатном режиме.

Мэрию Владимира эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали очевидцы произошедшего.Как пояснил корреспонденту vlad.aif.ru начальник управления горадминистрации по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович, поступил сигнал, специальные службы оперативно провели все необходимые действия, предусмотренные протоколом, и все вернулись на рабочие места.По данным редакции, на место выезжали кинологи и сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД по Владимирской области отказались от комментариев.