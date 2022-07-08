Об этом рассказали в пресс-службе правительства РФ.

После посещения Владимирской области премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений своим подчинённым. Об этом рассказали в пресс-службе правительства РФ.Минпросвещения и Минфин проработают возможность выделения порядка двух миллиардов рублей на строительство школы на 1200 мест в Суздале.К 1 сентября подготовят проект о выделении 72 млн рублей на медоборудование для Суздальской районной больницы и до 220 млн рублей на ремонт учреждения.Федеральные власти и владимирские чиновники также займутся проблемой капремонта дорог в городе-музее и двух мостов.Минпромторг, Минфин и администрация Владимирской области до 1 сентября рассмотрят тему создании Всероссийского центра народно-художественных промыслов и ремёсел.Минтранс доработает нормативку и вместе с финансистами обеспечит достройку трассы М-12.Глава кабмина поручил сотрудникам Минэкономразвития до 15 сентября рассмотреть заявку 33-го региона о создании особой экономической зоны. Минпромторг проработает вопрос о включении производственных мощностей предприятия «ИКСЭл» в реестр промышленных технопарков.