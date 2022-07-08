Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сформировал задачи и раздал поручения по итогам рабочей поездки во Владимирскую область 29 июня. Об этом 8 июля сообщили в Правительстве РФ. В первую

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сформировал задачи и раздал поручения по итогам рабочей поездки во Владимирскую область 29 июня. Об этом 8 июля сообщили в Правительстве РФ. В первую очередь задачи касаются развития промышленности и экономики, строительства трасс, как федерального назначения, так и местного, благоустройству и поддержке здравоохранения и социальной сферы. Речь в основном идет о