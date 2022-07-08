Четвертый день без воды. Жильцы дома на улице 9-го Января жалуются на управляющую компанию, сотрудники которой без предупреждения отрезали им трубопровод. Люди элементарно не могут следить

Четвертый день без воды. Жильцы дома на улице 9-го Января жалуются на управляющую компанию, сотрудники которой без предупреждения отрезали им трубопровод. Люди элементарно не могут следить за гигиеной и мыть посуду. Леонид Аносов, жилец дома №1 Все отрезали, поставили заглушки и поехали домой. Я им объяснял: вы сейчас делаете это, завтра я просыпаюсь с утра,