Теперь ей грозит штраф.

В Муроме за дискредитацию армии России осудят женщину, которая оставила на автомобиле с буквой Z записку с текстом «убийца женщин и детей». Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.По версии прокуратуры, 22 апреля с 13 до 13:10 у магазина «Евроспар» на улице Московской гражданка разместила под «дворником» чужой машины записку с надписью: «Убийца женщин и детей» с изображением перевёрнутой буквы Z.Личность автора записки установили. На женщину составили административный протокол и передали дело в суд.«Своими действиями на обеспечила публичную демонстрацию её содержания. При этом из объяснений муромлянки следует, что ей известно, что данная буква является символом СВО. Таким образом она совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ на Донбассе», - уточнили в суде.Рассмотрение дела назначено на 12 июля. Теперь ей грозит штраф.