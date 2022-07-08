Не менее 10 человек подрались в 3-м Крутицком переулке.

Не менее 10 человек подрались в 3-м Крутицком переулке.В Москве возле станции метро "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии возник конфликт между несколькими гражданами, который перешел в массовую драку. В настоящий момент полиция ведет проверку из-за инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Судя по видеокадрам, которые появились в телеграм-каналах, в массовой драке в 3-м Крутицком переулкеучаствовали более 10 человек. Один из них даже стал стрелять. В полиции узнали об инциденте примерно в 15:00. "В настоящее время на месте работает следственно оперативная группа", – сообщили в ведомстве.Также там добавили, что никаких сообщений из медучреждений не было. Сейчас уточняются все обстоятельства случившегося.