85-летняя жительница Владимира, тяжело пострадавшая в ДТП, получила от виновника аварии 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-07-2022-postradavshaya-v-trojnom-dtp-pensionerka-otsudila-350-tysyach-rublej.html" target="_blank">Пострадавшая в тройном ДТП пенсионерка отсудила 350 тысяч рублей</a> - 85-летняя жительница Владимира, тяжело пострадавшая в ДТП, получила от виновника аварии 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора.
[url=https://33live.ru/novosti/08-07-2022-postradavshaya-v-trojnom-dtp-pensionerka-otsudila-350-tysyach-rublej.html]Пострадавшая в тройном ДТП пенсионерка отсудила 350 тысяч рублей[/url] - 85-летняя жительница Владимира, тяжело пострадавшая в ДТП, получила от виновника аварии 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора.