85-летняя жительница Владимира, тяжело пострадавшая в ДТП, получила от виновника аварии 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора.

85-летняя жительница Владимира, тяжело пострадавшая в ДТП, получила от виновника аварии 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора. По информации прокуратуры, 2 января на Южном объезде города Владимира житель Тверской области грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся с тремя машинами. В результате ДТП тяжело пострадала 85-летняя жительница Владимира.