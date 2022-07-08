Сыграв роль младшего сержанта Вари Синичкиной в фильме Место встречи изменить нельзя, Наталья Данилова проснулась звездой и любимицей публики. Увы, за пределами экранов ее судьба складывалась нелегко.

Сыграв роль младшего сержанта Вари Синичкиной в фильме "Место встречи изменить нельзя", Наталья Данилова проснулась звездой и любимицей публики. Увы, за пределами экранов ее судьба складывалась нелегко.Наталья Данилова родилась в 1955 году и росла творческим ребенком. Она с детства писала стихи, сочиняла песни, а первую в своей карьере кинороль получила еще в школьные годы. Снявшись в фильме "Завтра, третьего апреля", Данилова решила непременно стать актрисой.Окончив школу, Наталья поступила в ЛГИТМиК. Студентка училась с удовольствием, буквально проживала каждую роль и блестяще показала себя на дипломном спектакле. Талант девушки отметил Георгий Товстоногов и пригласил ее к себе БДТ. Данилова начала играть в театре, но и в кино сниматься не перестала.Сегодня в фильмографии Натальи много выдающихся работ, однако настоящей известность пришла к ней после выхода фильма "Место встречи изменить нельзя". Именно роль Вари Синичкиной сделала из актрисы знаменитость, хотя и далась ей нелегко. Сцена, в которой героиня Даниловой нашла брошенного малыша, напомнила ей о самом большом горе в жизни.В личной жизни артистка пережила немало трудностей. С первым мужем, будущим режиссером Асхабом Абакаровым, звезда познакомилась еще во время учебы. Абакаров был старше на 10 лет и нравился многим студенткам, однако выбрал именно Данилову и сделал ей предложение. Увы, счастье супругов оборвала трагедия.Однажды актриса почувствовала себя плохо и обратилась в больницу, где ей прописали гормональные препараты. То, что это никакая не болезнь, а беременность, выяснилось слишком поздно. После приема сильнодействующих лекарств стало ясно: ребенок не родится здоровым, да и жизнь самой Натальи может оказаться под угрозой. Мама артистки убедила ее сделать аборт, а супруг этого не простил. Абакаров ушел от жены, зная, что она никогда не сможет иметь детей. Спустя несколько лет, когда ему было всего 40, мужчина погиб в ДТП.Актриса очень тяжело переживала потерю ребенка и развод, однако в один момент в ее жизни случился просвет. Данилова нашла вторую половинку, снова вышла замуж и даже задумалась об усыновлении ребенка. К сожалению, счастье продлилось недолго. Вскоре муж звезды скончался после перенесенного инсульта, а потом умерла и ее мама. Наталья осталась одна, к тому же, совсем без заработкаПосле смерти Товстоногова актриса ушла из театра, а в кино ее не приглашали. Чтобы хоть как-то заработать, Данилова сдавала бутылки и продавала вещи. К счастью, трудности и страшные потери ее не сломили. Со временем звезда смогла оправиться после пережитых трагедий, наладила свою жизнь и вернулась в профессию.Сейчас Наталье Даниловой 66 лет. На экранах артистка не появляется уже несколько лет, однако творчество не бросает. Она играет в театре, занимается дубляжом и озвучивает аудиокниги. С одиночеством Наталья уже свыклась – после пережитых потерь звезда не решается завести даже домашнего питомца.