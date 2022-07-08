В поселке Ставрово Собинского района вечером 7 июля случился пожар в многоквартирном доме на улице Советской. Здание было сильно задымлено, когда спасатели прибыли по вызову. Сотрудники МЧС

В поселке Ставрово Собинского района вечером 7 июля случился пожар в многоквартирном доме на улице Советской. Здание было сильно задымлено, когда спасатели прибыли по вызову. Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 4 кв.м. и спасли человека из горящей квартиры. В результате происшествия никто не пострадал, но на кухне сгорела внутренняя отделка и техника. Дознаватели МЧС