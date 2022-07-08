Владислав Тюльпанов высказался о тиктокере Дане Милохине.

Владислав Тюльпанов высказался о тиктокере Дане Милохине.На днях известная журналистка сравнила 20-летнего блогера, тиктокера и рэп-исполнителя Даню Милохина с экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым, который скончался две недели назад. Дескать, оба детдомовцы и имеют многомиллионную армию поклонников.Сам Милохин считает иначе. Он возомнил себя суперзвездой, чье мастерство не уступает Элтону Джону. А фанаты, по словам Дани, сравнивают его с солистом группы QueenФредди Меркьюри.У Владислава Тюльпанова другое мнение. "Я считаю, что сравнивать такого артиста, как Юрия Шатунова, у которого в каждой песне жизнь, в каждой песне смысл, с такой однодневкой и позорищем, как Даня Милохин и близко нельзя", – сказал он в беседе с "Дни.ру".Молодой перспективный политик спустил с небес на землю нескромного блогера, заявив, что внезапно запевшие безголосые тиктокеры – это позор и деградация нового поколения. Мол, раньше была культура, а сейчас хоть и есть достойные исполнители, которые действительно могут петь на сцене, к сожалению, не могут добиться известности. По словам Тюльпанова, таковы реалии сегодняшнего дня."Про Милохина стыдно говорить. Чем этот человек будет заниматься в будущем? Какой его смысл жизни? Ради чего он делает то, что делает? Это просто тупость однодневная, которая завтра закончится. Просто мерзость и днище", – высказался Владислав.Ранее "Дни.ру" писали о личной жизни Дани Милохина. Например, однажды блогер .