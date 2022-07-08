Напомним, что «окно» для закрытия путепровода согласовывает Горьковская железная дорога. Исходя из пожеланий ГЖД и верстается график работ.

В Коврове 8 июля на три часа перекрыли Павловский мост. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Причина - обеспечение безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ. Ограничения на проспекте Ленина, от улицы Труда до Октябрьской, будут действовать 8:30 до 11:30.Напомним, что «окно» для закрытия путепровода согласовывает Горьковская железная дорога. Исходя из пожеланий ГЖД и верстается график работ. После их окончания объект откроют для проезда транспорта.