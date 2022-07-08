В 2022 году планируется выпустить ещё 3 млн штук.

В Муроме в Оку выпустили 163 тысячи особей молодой стерляди. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.«Мероприятие состоялось в рамках компенсации, направленной на возмещение нанесённого ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении хозяйственной деятельности, а также возведения и проведения дноуглубительных работ в водоохранной зоне и акватории рек», – сообщил замгубернатора Александр Ремига.За последние пять лет в водоёмы 33-го региона выпущено 6,3 млн мальков стерляди. В 2022 году планируется выпустить ещё 3 млн штук.