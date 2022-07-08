163 тысячи штук молоди стерляди выпустили в реку Оку в городе Муром в День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля. Об этом сообщили в Белом доме. За последние 5 лет в водоемы региона выпустили

163 тысячи штук молоди стерляди выпустили в реку Оку в городе Муром в День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля. Об этом сообщили в Белом доме. За последние 5 лет в водоемы региона выпустили 6,3 млн штук молоди стерляди. Только в этом году количество осетровых рыб, внесенных в красную книгу, может увеличиться на 3