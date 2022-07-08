Территория уже засыпана щебнем. Скоро начнётся укладка резинки.

В сквере начали возводить детскую площадку. Строители спилили деревья, заасфальтировали дорожки и укладывают резиновое покрытие. Территория уже засыпана щебнем.Игровые элементы установят по прямым договорам, заключённым с владимирской компанией. В детском городке появится карусель, качели, сетка с вращением, игровой комплекс с горками, сетка «Пирамида» и небольшой спортивный комплекс. В рамках третьего этапа благоустройства подрядчики уже установили лавочки и таблички к военной технике.Ранее общественное пространство на пересечении улиц Мира и Горького замостили асфальтом и плиткой. В парке появилось уличное освещение и военная техника.