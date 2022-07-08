Заявка на субсидию уже направлена в Минприроды.

До конца года Владимирская область получит средства на приобретение 1300 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их закупят за счёт федеральных средств.Потребность 33-го региона в указанных ёмкостях составляет 2500 штук. За последние два года регоператоры уже установили порядка 700.Как уточнила директор департамента природопользования Татьяна Клименко, тариф из-за этого не увеличится. Ещё 600 контейнеров поступят в 2023-ем году. Заявка уже подана в Минприроды. Таким образом, к 2024-му году обеспеченность баками для раздельного сбора ТКО станет 100%-ой.