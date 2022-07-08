В адрес главы администрации Александровского района направлено представление об устранении недочётов.

Счетная палата Владимирской области выявила нарушения при благоустройстве парка имени 200-летия Александрова. Результаты проверки ревизоры опубликовали на своём сайте.Всего на выполнение работ направлено 29,2 млн рублей. Показатели результативности использования денег в целом достигнуты, но обнаружены некоторые нарушения.Администрация Александровского района не обеспечила контроль за соблюдением сроков и качеством благоустройства. Подрядчик приступил к ремонту объекта парка спустя полгода после заключения контракта и не сдал его вовремя.«Установлены недостатки и несоответствия фактически выполненных работ исполнительной документации. При устройстве дренажной системы и веранды применены материалы, отличные от указанных в документах, а также не выполнены, либо выполнены некачественно работы по покрытию пирсов лаком. На детской и спортивной площадках вместо документально принятого оборудования фактически были установлены иные тренажеры меньшей стоимости. Таким образом ущерб бюджету составил 130 тысяч рублей», - сообщили аудиторы.В СП добавили, что на асфальтовой дороге к скверу появились дефекты.Итоги проверки легли на стол врио губернатора, председателя ЗС и прокурора Владимирской области. В адрес главы администрации Александровского района направлено представление об устранении недочётов.