10 июля Почта России отметит свой профессиональный праздник. Накануне сотрудники отделений из разных уголков области принимали поздравления от первых лиц региона. Почта за последние годы

10 июля Почта России отметит свой профессиональный праздник. Накануне сотрудники отделений из разных уголков области принимали поздравления от первых лиц региона. Почта за последние годы кардинально изменилась и не стоит на месте. Сейчас на всей территории Российской Федерации идет масштабная программа по модернизации сельских отделений почты. Евгений Манов, директор владимирского отделения Почты России На текущий