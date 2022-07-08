Владимирская организация задолжала своим сотрудникам зарплату на сумму свыше 5,1 млн рублей. После вмешательства прокуратуры работники получили деньги. В ходе проверки ведомство

Владимирская организация задолжала своим сотрудникам зарплату на сумму свыше 5,1 млн рублей. После вмешательства прокуратуры работники получили деньги. В ходе проверки ведомство установило, что предприятие по производству климатического и вентиляционного оборудования не выплатило зарплату 59 сотрудникам. Процесс не обошелся без взыскания средств в судебном порядке. Ранее на руководителей предприятия уже завели уголовное дело за частичную