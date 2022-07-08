Выявлены многочисленные грубые нарушения установленных режимных требований.
Прокурор Владимирской области Владислав Малкин пресёк в ИК-5 факты незаконного поощрения заключённых. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Владислав Александрович обошёл жилые отряды, помещений, коммунально-бытовые объекты, лично побеседовал с отбывающими наказание лицами.
«Выявлены многочисленные грубые нарушения установленных режимных требований, факты незаконных поощрений осужденных», - пояснили в надзорном ведомстве.
По результатам проверки подготовлено представление об устранении выявленных нарушений.