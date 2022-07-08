Сотрудников администрации города Владимира эвакуировали из здания из-за угрозы взрыва, утром 8 июля. Оперативная работа спецслужб позволила быстро вернуться на рабочие места. В мэрию

Сотрудников администрации города Владимира эвакуировали из здания из-за угрозы взрыва, утром 8 июля. Оперативная работа спецслужб позволила быстро вернуться на рабочие места. В мэрию поступило сообщение о «минировании» здания. На место выехали сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и кинологической службы. Всех находившихся в администрации вывели на улицу и отвели на безопасное расстояние, пока силовики проверяли