Машина аварийной службы врезалась в столб на улице Горького во Владимире днем 7 июля. В результате ДТП пострадали водитель и пять пассажиров. Авария произошла около 14:00 у дома №55 на улице

Машина аварийной службы врезалась в столб на улице Горького во Владимире днем 7 июля. В результате ДТП пострадали водитель и пять пассажиров. Авария произошла около 14:00 у дома №55 на улице Горького. По информации пресс-службы регионального УМВД, водитель съехал с дороги и чуть не снес фонарный столб. Очевидцы утверждают, что у машины отказали тормоза. Всех