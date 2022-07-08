Во Владимире в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году отремонтировали 10 придомовых территорий. Всего планируется ремонт 12 дворов. Работы завершили во дворах

Во Владимире в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году отремонтировали 10 придомовых территорий. Всего планируется ремонт 12 дворов. Работы завершили во дворах на: ул. Доватора, 3-а, ул. Пичугина, 7, Перекопский военный городок, 2, ул. Строителей, 2 (мкр. Оргтруд), ул. Верхняя Дуброва, 18-а, ул. Соколова-Соколенка, 6, ул. Растопчина, 45, ул. Гастелло, 17, ул.