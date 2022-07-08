Работы планируется завершить в сентябре этого года.

На трассе М-7 во Владимирской области завершён ремонт левой стороны моста через реку Арга. Общая готовность объекта составляет 45%. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».Дорожники демонтировали старое покрытие, выполнили устройство выравнивающего слоя, нанесли гидроизоляцию, восстановили систему водоотвода. Обустроены новые деформационные швы. Верхний слой покрытия выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Движение транспорта перепущено на отремонтированную часть объекта.«Под путепроводом специалисты ремонтируют балки и опоры пролетных строений, укрепляют конуса, меняют изношенные элементы крайних опор, пешеходные зоны и лестничные сходы. Обустраивается новая система водоотведения и закрытого дренажа», - уточнили в пресс-службе Упрдора.Работы планируется завершить в сентябре этого года.Напомним, что мост в деревне Сенино введён в эксплуатацию в 2001 году. Износ конструкций достигает 65%. Интенсивность движения превышает 20 тысяч машин в сутки.