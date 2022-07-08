С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152352 владимирцев.

Во Владимирской области на 8 июля выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё два жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Суздальском, по 1 - в Александровском, Меленковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152352 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41426 заболевших во Владимире, 17958 - в Ковровском районе и 16820 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.