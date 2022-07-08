Жители Владимирской области на 15% чаще стали обналичивать деньги в точках кэшаута. За 3 месяца в регионе более 7,7 тысяч раз воспользовались сервисом. Всего с помощью кэшаута жители области

Жители Владимирской области на 15% чаще стали обналичивать деньги в точках кэшаута. За 3 месяца в регионе более 7,7 тысяч раз воспользовались сервисом. Всего с помощью кэшаута жители области обналичили 18,2 млн рублей, тогда как годом ранее – 13,8 млн рублей. Во многом этому способствовало увеличение количества таких точек в четыре раза. Сервис кэшаута позволяет