Муромский городской суд приговорил местного жителя к 6,5 годам колонии строгого режима за кражу Kia Rio. Об этом сообщили в областной прокуратуре 8 июля. Суд установил, что в апреле 2020 года ночью

Муромский городской суд приговорил местного жителя к 6,5 годам колонии строгого режима за кражу Kia Rio. Об этом сообщили в областной прокуратуре 8 июля. Суд установил, что в апреле 2020 года ночью мужчина украл автомобиль и все, что находилось в нем. Общая сумма ущерба составила 740 тысяч рублей. Кроме того, осужденный пытался украсть еще две