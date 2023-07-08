8 июля жители Владимирской области смогут наблюдать «самый солнечный день на Земле». И речь не про...

8 июля жители Владимирской области смогут наблюдать «самый солнечный день на Земле».И речь не про погоду! Дело в том, что сегодня наступает момент, когда 99% населения Земли смогут одновременно увидеть в небе Солнце. Да, время будет разное, но это редкий случай, когда у такого большого количества людей наступит день.8 июля 2023 года, когда во Владимире будет 15 часов 15 минут, примерно 7,9 миллиардов человек в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Африке увидят солнце. Правда, при условии, что небо не будет закрыто тучами.Об этом в своём официальном телеграм-канале рассказывает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.Тем временем у остальных людей планеты будет ночь. Правда, в тени окажутся лишь жители Австралии, Новой Зеландии и островов в Тихом океане.Кстати, учёные рассказывают, что так называемое «60-дневное окно», когда около 99% людей Земли наблюдают солнечный свет, «открывается» 18 мая, а «закрывается» 17 июля.Фото: pxfuel.com