Эффективность работы губернатора Владимирской области, как и его коллег, будут оценивать по новым...
Эффективность работы губернатора Владимирской области, как и его коллег, будут оценивать по новым критериям.
Как сообщается на официальном сайте Правительства России, критерии оценки эффективности работы губернаторов теперь будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений.
Соответствующее постановление (от 1 июля 2023 года) подписал Председатель Правительства - Михаил Мишустин.
Уточняется, что добавлены такие показатели, как «созданию новых мест в общеобразовательных организациях», «наличие охраны в школах и детских садах», а также «доступность зданий для детей-инвалидов».
Интересно, что оценка эффективности глав регионов включает 38 методик:
«19 – для расчёта показателей за предыдущий год, 19 – для установления целевых значений на будущее...» - опубликовано на официальном сайте Правительства России.
Известно, что последний раз обновленная методика расчёта ключевых показателей эффективности работы губернаторов была утверждена Постановлением Председателя Правительства 3 апреля 2021 года (№ 542).
Фото: pxfuel.com