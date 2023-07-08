Эффективность работы губернатора Владимирской области, как и его коллег, будут оценивать по новым...

Эффективность работы губернатора Владимирской области, как и его коллег, будут оценивать по новым критериям.Как сообщается на официальном сайте Правительства России, критерии оценки эффективности работы губернаторов теперь будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений.Соответствующее постановление (от 1 июля 2023 года) подписал Председатель Правительства - Михаил Мишустин.Уточняется, что добавлены такие показатели, как «созданию новых мест в общеобразовательных организациях», «наличие охраны в школах и детских садах», а также «доступность зданий для детей-инвалидов».Интересно, что оценка эффективности глав регионов включает 38 методик:«19 – для расчёта показателей за предыдущий год, 19 – для установления целевых значений на будущее...» - опубликовано на официальном сайте Правительства России.Известно, что последний раз обновленная методика расчёта ключевых показателей эффективности работы губернаторов была утверждена Постановлением Председателя Правительства 3 апреля 2021 года (№ 542).Фото: pxfuel.com