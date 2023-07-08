Как жители Владимирской области будут отдыхать в 2024 году? Министерство труда и социальной защиты...

Как жители Владимирской области будут отдыхать в 2024 году?Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовал официальный календарь праздничных дней на следующий 2024 год.Как оказалось, с учётом выходных, владимирцы в Новый год будут отдыхать 10 дней: с 30-го декабря по 8 января включительно. «Понедельник — день тяжелый» мы пропускаем. Выходить россиянам на работу предстоит во вторник.В феврале на День защитника отечества владимирцы будут отдыхать 3 дня: 23,24 и 25-го числа (в пятницу, субботу и воскресенье).С мартом в 2024 году также повезло, 8-е число выпадает на пятницу. Это значит, что можно планировать отдых в течение трёх дней.В апреле-мае нас ожидают «два захода» по «четыре»: отдыхаем с 28 апреля (это воскресенье) по 1 мая (среду) и с 9 мая (четверга) по 12 мая (воскресенье).Уже традиционно жители Владимирской области (впрочем, как и вся страна) будут отдыхать 12-го июня — это День России, а также 3 и 4 ноября — в День (дни) народного единства.Фото: официальный телеграм-канал Министерства труда и социальной защиты РФ; pxfuel.com