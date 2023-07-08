Обязательным условием получения лицензии является санитарная экспертиза водозабора

Компания без лицензии поставляла воду жителям поселка Головино, деревни Сойма и деревни Ильино Во Владимирской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.Срок лицензии у организации, поставляющей воду из артезианских скважин населению, истек более 6 лет назад, новую компания получать не стала. А это значит, что у воды отсутствует заключение о её соответствии санитарным нормам.Прокуроры также отмечают, что бесконтрольный забор воды может нанести вред водному горизонту.На руководителя компании возбуждено административное дело. За устранением нарушений предстоит проследить прокуратуре.