Или с удобным выездом на МКАД.

Или с удобным выездом на МКАД.В ТиНАО продолжается активное развитие транспортной инфраструктуры. Уже к следующему году на присоединенных территориях будет работать 15 станций метро, а к 2032 году их количество увеличится до 24. Аналитики рынка представили подборку локальных жилых комплексов с лучшим доступом до столичных районов внутри МКАД.В пешей доступности сразу от двух станций метро реализуется ЖК от группы "МИЦ". За пятнадцать-двадцать минут жители смогут дойти до станций "Саларьево" и "Румянцево". В рамках проекта возводятся монолитные дома высотой в 10-24 этажей. Стоимость квартир начинается от 6,5 млн рублей.Квартал возводится в тринадцати минутах пешком от одноименной станции. В рамках проекта от группы "А101" будут построены монолитные дома высотой от двенадцати до 18 этажей, а также два детсада и школа. Минимальная стоимость квартир в новостройке – 6,7 млн рублей.В двух минутах от ТПУ "Рассказовка" реализуется комплекс , состоящий из трех монолитных домов высотой от 19 до двадцати трех этажей. Стоимость квартир – от 6,8 млн рублей.Только у одного проекта в Новой Москве, апарт-комплекса , есть прямой выезд на МКАД. Однако до метро "Говорово" придется идти около 25 минут. Цены на апартаменты в проекте стартуют от 5,9 млн рублей.