Сниматься
в кино – хорошо, но нести миру свет – куда лучше. В России есть актрисы,
которые прекрасно это совмещают. Подходы у них разные, но
миссия все-таки одна. Пора брать пример!
Сниматься
в кино – хорошо, но нести миру свет – куда лучше. В России есть актрисы,
которые прекрасно это совмещают. Подходы у них разные, но
миссия все-таки одна. Пора брать пример!
Красотка из шоу "Уральские пельмени" Юлия
Михалкова много лет побуждает народ беречь природу. Актриса говорит о важности переработки
отходов, зеленой энергетике, очистке водоемов, защите исчезающих видов зверей и
птиц. Будучи волонтером, она облагораживает замусоренные берега рек и прививает
массам экопривычки.
"Только вместе мы сможем создать прекрасный и
благополучный мир, где добро всегда будет побеждать уныние, безразличие, лень и
обычное бытовое зло", — объявила Юлия Михалкова.
Стремится быть полезной и Ксения Алферова. Вместе с мужем
она основала благотворительный фонд "Я есть!". Актриса помогает людям с синдромом Дауна и прочими особенностями
развития адаптироваться в обществе. Каждый день рождения вместо подарка она
просит оставить пожертвование для подопечных.
"Люблю вас и знаю, что
только любовь спасет нас и мир! Она никогда не умирает и есть в каждом! Чтобы
любовь умножалась — ей необходимо делиться!" — призывает Ксения Алферова.
Звезда сериала
"Воронины" Екатерина Волкова обожает собак, поэтому не может пройти
мимо звериной беды. Вместо цветов на выступлениях артистка принимает в дар мешки
с кормом для животных из приюта. Актриса уверена, что бездомные хвостики
заслуживают лучшей жизни и нуждаются в сострадании.
"Их нужно забирать с
улиц, привозить в приюты, приводить в порядок здоровье, стерилизовать и
кастрировать. А потом пристраивать в семьи. Это называется гуманное общество",
— объясняет Екатерина Волкова.
Побывавшая на МКС кинодива
Юлия Пересильд получила награду за свою работу, в том числе премию в 10 млн
рублей. Деньги она решила передать фонду "Галчонок" — для детей с
органическими поражениями центральной нервной системы. Актриса сделала доброе
дело и напомнила, что каждый может пожертвовать на благотворительность даже
крохотную сумму.
"Я не знаю, какие вызовы меня ждут завтра. Но сегодня я
хочу, как женщина, любить и помогать", — заявила Юлия Пересильд.
С особой миссией также связана актриса Илона Броневицкая. В
Подмосковье она держит частный приют для животных "Домашний", помогая
четвероногим друзьям выжить всему вопреки. По словам звезды, жестокость и
произвол чиновников породили массовую проблему, а измученные бездомные собаки —
это индикатор нравственного состояния общества.
"Животные – это какая-то часть нашей жизни, без
которой мы не можем. Если не будет животных, мы перестанем быть людьми", —
убеждена Илона Броневицкая.