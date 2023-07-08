Сниматься в кино – хорошо, но нести миру свет – куда лучше. В России есть актрисы, которые прекрасно это совмещают. Подходы у них разные, но миссия все-таки одна. Пора брать пример!

Сниматьсяв кино – хорошо, но нести миру свет – куда лучше. В России есть актрисы,которые прекрасно это совмещают. Подходы у них разные, номиссия все-таки одна. Пора брать пример!Красотка из шоу "Уральские пельмени" ЮлияМихалкова много лет побуждает народ беречь природу. Актриса говорит о важности переработкиотходов, зеленой энергетике, очистке водоемов, защите исчезающих видов зверей иптиц. Будучи волонтером, она облагораживает замусоренные берега рек и прививаетмассам экопривычки."Только вместе мы сможем создать прекрасный иблагополучный мир, где добро всегда будет побеждать уныние, безразличие, лень иобычное бытовое зло", — объявила Юлия Михалкова.Стремится быть полезной и Ксения Алферова. Вместе с мужемона основала благотворительный фонд "Я есть!". Актриса помогает людям с синдромом Дауна и прочими особенностямиразвития адаптироваться в обществе. Каждый день рождения вместо подарка онапросит оставить пожертвование для подопечных."Люблю вас и знаю, чтотолько любовь спасет нас и мир! Она никогда не умирает и есть в каждом! Чтобылюбовь умножалась — ей необходимо делиться!" — призывает Ксения Алферова.Звезда сериала"Воронины" Екатерина Волкова обожает собак, поэтому не может пройтимимо звериной беды. Вместо цветов на выступлениях артистка принимает в дар мешкис кормом для животных из приюта. Актриса уверена, что бездомные хвостикизаслуживают лучшей жизни и нуждаются в сострадании."Их нужно забирать сулиц, привозить в приюты, приводить в порядок здоровье, стерилизовать икастрировать. А потом пристраивать в семьи. Это называется гуманное общество",— объясняет Екатерина Волкова.Побывавшая на МКС кинодиваЮлия Пересильд получила награду за свою работу, в том числе премию в 10 млнрублей. Деньги она решила передать фонду "Галчонок" — для детей сорганическими поражениями центральной нервной системы. Актриса сделала доброедело и напомнила, что каждый может пожертвовать на благотворительность дажекрохотную сумму."Я не знаю, какие вызовы меня ждут завтра. Но сегодня яхочу, как женщина, любить и помогать", — заявила Юлия Пересильд.С особой миссией также связана актриса Илона Броневицкая. ВПодмосковье она держит частный приют для животных "Домашний", помогаячетвероногим друзьям выжить всему вопреки. По словам звезды, жестокость ипроизвол чиновников породили массовую проблему, а измученные бездомные собаки —это индикатор нравственного состояния общества."Животные – это какая-то часть нашей жизни, безкоторой мы не можем. Если не будет животных, мы перестанем быть людьми", —убеждена Илона Броневицкая.