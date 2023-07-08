Народные приметы на 9 июля. Зачем в День Давида Земляничника листья ягод кладут себе в карман? В...

Народные приметы на 9 июля. Зачем в День Давида Земляничника листья ягод кладут себе в карман?В народном календаре 9 июля – это день Давида Земляничника. В это время отправлялись в лес по ягоды.Православная же церковь сегодня празднует явление Тихвинской иконы Божией Матери (1383) и вспоминает преподобного Давида Солунского – греческого святого, проживающего в V веке.В народе говорили: «На Тихвинскую ягоды поспевают и птицы затихают».Особенно радовала в эти летние дни поспевшая земляника. Женщин и девушек, отправляющихся в лес по ягоды, называли «Тихвинские ягодницы».Что обязательно нужно сделать на Давида Земляничника?1. Существует поверье, что тот, кто хочет занять в этот день крупную сумму денег, должен в карман положить листья земляники, тогда отказа точно не будет.2. В этот день девушкам рекомендуется умываться земляничной росой, чтобы сохранить красоту и молодость.3. Выпейте чай с земляникой. Считалось, что эта ягода избавляет от головной боли. Листья растения зимой заваривали, как чай. Говорили: «Такой напиток и сил прибавляет, и с сердца боль снимает».Что ни в коем случае нельзя делать на Давида Земляничника?1. Старайтесь избегать ссор в доме, иначе начнутся проблемы - посуда будет биться и мебель ломаться.2. Нельзя рвать паутину. Придёт в дом неудача.3. Незамужним девушкам в этот день нельзя брать в руки чужие украшения. Можно чужую судьбу себе «притянуть».Народные приметы на Давида Земляничника«Если средь бела дня вьюнок закроет цветок, то к вечеру дождь «встанет» на порог»Много росы – к урожаю огурцов.Если на Давида Земляничника выпал дождь, то весь сентябрь мокрым будет.В радуге преобладает желтый цвет – к ясной погоде.Фото: pxfuel.com