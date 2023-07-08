Синоптики обещают во Владимирской области затишье и комфортные температурные значения. После...

Синоптики обещают во Владимирской области затишье и комфортные температурные значения.После тропической 29-градусной жары, прихода гроз и ливней, температурных скачков… наконец-то ожидается долгожданное затишье.9 июля 2023 года (в воскресенье) погода во Владимире и области будет комфортной. Днём воздух прогреется до +21°C. К вечеру температура опустится до +15°C.Преимущественно без осадков. Влажность — 58%. Ветер — северный, до 2 метров в секунду. Давление — 746 мм рт столба. Спокойное магнитное поле.10 июля ожидается такая же «ровная» погода, без «скачков» - до +20°C.Народный прогноз погоды на 9 июля 2023 года:«Обилие ягод – к холодной зиме», «Полевые цветы сильнее обычного пахнут – к дождю», «Если в этот день хорошая погода, то на протяжении семи недель будет тепло и солнечно».Фото: pxfuel.com