Стала известна дата старта регулярных рейсов Валдая в Муром и цена билета. Между Муромом и...

Стала известна дата старта регулярных рейсов "Валдая" в Муром и цена билета.Между Муромом и Нижним Новгородом начнет курсировать речное судно на подводных крыльях "Валдай". Уже состоялся экскурсионно-прогулочный рейс по маршруту "Былинный град Муром".Регулярные рейсы стартуют с 10 июля. Цена билета в один конец - 1300 рублей.Судно на подводных крыльях вмещает 45 человек, развивает скорость до 65 километров в час. Время в пути - около четырех часов.На маршруте есть одна остановка. Подробнее расписание уже есть на сайте перевозчика "Водолёт".