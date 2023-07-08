На святое посягнули! Место захоронения Жанны Фриске привлекло внимание безбожников.

На святое посягнули! Место захоронения Жанны Фриске привлекло внимание безбожников.Российская поп-звезда скончалась 15 июня 2015 года, уступив в борьбе с тяжелой болезнью. Незадолго до смерти певица узнала о раке мозга, опухоль оказалась неоперабельной. Жанна Фриске ушла совсем молодой — в 40 лет.Семья похоронила ее в Балашихе на Николо-Архангельском кладбище, фанаты принялись навещать могилу артистки чуть ли не по графику. Она стала местом паломничества, хотя Жанна Фриске при жизни никакими сверхспособностями не обладала.Некоторые фанаты мирно приносят букеты и молятся возле захоронения, в то время как другие решили проводить там странные ритуалы. Родители покойной звезды живут совсем рядом с погостом. Даже спустя восемь лет после трагедии, они практически дежурят на могиле Жанны ФрискеОтец усопшей звезды рассказал журналистам, что недавно вандалы снова устроили страсти на кладбище. Почему-то именно Жанна Фриске опять заинтересовала неуемный народ. "Какая-то фанатка на днях танцевала на могиле, помаду размазала на памятнике, блестками намазала", — выразился отец певицы.По факту могилу звезды осквернили, и мужчина считает это оскорбительным. Тем не менее он рад, что дочку по-прежнему помнят и любят. Для певицы оставляют живые цветы, игрушки, бумажки с пожеланиями и просьбами. Для фанатов Жанна Фриске остается чем-то вроде покровителя, к которому хочется возвращаться снова и снова.#{code144895