Умелец из Владимирской области собрал вездеход из того, что было. Собрал вездеход из того, что...

Умелец из Владимирской области собрал вездеход из того, что было.Собрал вездеход из того, что было под рукой. Житель Владимирской области покоряет бездорожье на машине, созданной им самим.Мужчина взял кабину от ЗИЛа, собрал кузов из бортов газели, модифицировал мосты от УАЗа, добавил бензиновый двигатель - от малолитражной "Таврия".Вездеход "Мамонтенок" по своим тяговым силам сравним с трактором, говорит его владелец.Машина также оснащена специальными колесами низкого давления, поэтому вездеход с легкостью выбирается из болот и сугробов. И помогает тем, кто такими супер-способностями не обладает.Видео: "Хорошие новости"