В День Петра и Февронии Муромских многодетные семьи из Владимирской области поделились секретами...

В День Петра и Февронии Муромских многодетные семьи из Владимирской области поделились секретами личного счастья.Ежегодно 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В это время вспоминают православных святых Петра и Февронию из города Мурома.По легенде, князь серьёзно заболел, но никто не мог его исцелить. И тогда Петру посоветовали обратиться к крестьянке Февронии. Ей удалось его исцелить, но князь уехал. Когда он заболел второй раз, то вновь приехал к девушке. И лишь после очередного выздоровления князь всё же решил взять Февронию в жены. Они прожили долгую счастливую жизнь и умерли в один день...А как сохранить уважение, любовь и веру в брак, когда «на дворе» 21 век? И возможно ли прожить вместе много-много лет, не теряя веру друг в друга? Секретами семейного и личного счастья поделились многодетные семьи из Владимирской области. Их мудрость – в искренности…«Идеальные семьи бывают только в рекламе майонеза!»Семья Байдуковых: Ольга и Артём. Дети - Соня (12 лет), Митя и Саша (10 лет).Рассказывает Ольга Байдукова:- Познакомились мы с Артёмом на работе «миллион лет назад», а именно - 15. Быстро съехались и через 2 года появился повод пожениться, он был желанный и ожидаемый, Софией назвали (смеётся). А спустя 2 года семья закрепилась еще на 2 человечка - двойняшек Митю и Сашу.Всегда считалось, что семья держится на уважении друг к другу, и, да, это, бесспорно. Но я бы еще добавила – спокойствие! Хотя-бы одного из супругов. Если один «не в себе», то второй просто обязан не поддаваться на провокации, не паниковать и не раздувать скандалы. Например, я всегда «накручиваю» себя и очень «переживательно» отношусь к заключениям детских врачей. А муж просто говорит: «Да всё там нормально». Самое удивительное, что в итоге так и оказывается.Молодым семьям хочу сказать лишь одно - никогда не нужно равняться на других, идеальные семьи бывают только в рекламе майонеза!«Надо уметь слушать и слышать друг друга…»Семья Игнатенко: Олеся и Денис, дети – Милана (14 лет), Марк (10 лет) и Марина (5 лет).Рассказывает Олеся Игнатенко:- Познакомились мы в музыкальной школе. Играли в одном оркестре. 21 год назад. «Музыка нас связала…» Помните, такую песню? Мы учились на народном отделении: я играла на аккордеоне, а муж - на баяне. Так музыкально и дошли до того, что в январе 2024 года будем отмечать хрустальную свадьбу - 15 лет совместной жизни.Помню, как Денис сидел за моей спиной и постоянно бил ногами по ножке стула, привлекая внимание. Это было 21 год назад. А дальше я поступила в Академию туризма, летала на стажировки в Турцию. Ещё улетала на полтора месяца в Таиланд, и Денис меня ждал.Со мной никогда не бывает скучно, я «энерджайзер» и вечный двигатель нашей пары. Муж за 15 лет уже потихоньку привыкает к этим сюрпризам. Совсем недавно на его день рождения я завязала ему глаза и увезла в Москву на матч любимой команды «Спартак». Сказать, что он был в шоке и не ожидал от меня такого - ничего не сказать. А однажды, на его день рождения я собрала всех друзей (в тайне от него). Это был сюрприз! Но и муж в не отстаёт от меня, на рождение сына сюрпризом мне сделал выписку (хотя мы месяц лежали в отделении для новорождённых, он родился в 33-34 недели) и ни о каком празднике речи уже не шло. В тайне купил мне серьги с изумрудами, которые я давно хотела и сделал нам выписку с шариками.Мы принимали участие в конкурсе «Семья года 2010». И выиграли приз зрительских симпатий. Дали нам, помню, 5 000 рублей. А ещё участвовали в конкурсе от «Рафаэлло» в 2011-м, выиграли 10 000 на поход в ресторан. Не знали, куда же деть такую сумму! В итоге в рестораны ходили два раза. А в конкурсе «Семья года 2015» мы заняли призовое место.Если можно так выразиться – я пытаюсь «привить» нашей семье лёгкость и энергичность, а муж - спокойствие и «заземлённость». При этом чувство юмора у него отменное! Принимает меня такой, какая я есть. А ещё нужно уметь слушать и слышать друг друга, обязательно разговаривать. Естественно и у нас бывает с этим сложно, но мы до сих пор учимся! Детей «намечтали» вот (смеётся). Они занимаются музыкой и творчеством. Музыка нас связала и никак не развязывает…Важный совет молодым - не молчать, а говорить и разговаривать. А также уметь считаться с мнением любого члена вашей семьи.«Выбирайте своего спутника душой! Не страстью и не холодным расчётом…»Семья Гончаровых: Ольга и Олег. Дети - Георгий(15лет), Лев (7лет) и Михаил (1 год).Рассказывает Ольга Гончарова:- Мы - выступающие спортсмены, фитнес тренеры по бодибилдингу и семейная пара, которая 8 лет вместе (7 лет в браке). Познакомились на работе (в фитнес клубе) и сначала не проявляли интереса к друг другу. Нас объединил фанатизм к эстетике спортивного тела, общая подготовка к соревнованиям, диета и дисциплина. Финальной точкой были брюшки семги, которыми я угостила Олега (смеётся). Он говорит, что именно в этот момент понял, что я женщина его мечты. И пора брать быка за рога! Муж меня завоевал своей заботой, вниманием и настойчивостью.Основой наших отношений являются общие интересы, поддержка и благодарность друг другу, уважение. За годы, прожитые вместе, поняли, что идеально подходим, дополняем друг друга.Я восхищаюсь мужем, верю в него больше, чем он сам. И внимательно слушаю все, чем он делится со мной. Ему это жизненно необходимо. На работе мои девочки (клиенты) удивляются: «Вы что, давно не виделись?» Мол, о чем можно постоянно говорить? Олег не отходит от меня. А еще я не спешу решать какую-либо проблему, останавливаю себя, даю возможность мужу все «разрулить». Только так можно раскрыть потенциал мужчины. Хвалю за маленькую победу и очень радуюсь за большую! А он всё делает для нас. Мы знаем, что папа нас защитит, спасет и всё лучшее даст.Что можно посоветовать молодым парам? Выбирайте спутника душой! Не страстью и не холодным расчетом. Даже любящие люди ссорятся, иногда раздражают и бесят друг друга. А если нет чувств, а только деньги и физиология, то это все временно. И очень жаль, если в этой семье уже есть дети, которые потом будут наблюдать ссоры и развод.Девушки, будьте солнышком для своих любимых и родных! При любых ситуациях согрейте, подарите улыбку, ласку и нежность, скажите, что любите и поддержите. Поделитесь своей энергией, и мужчина всегда будет рядом греться в ваших лучах. Мужчины! Сделайте довольной свою жену. И тогда будет счастье всей семье.«Цените ваши чувства, берегите и уважайте друг друга»Семья Поляковых: Артём и Надежда. Дети – Даниил (8 лет), Валерия (5 лет), Савелий (2 года).Рассказывает Надежда Полякова:- В этом году мы отмечаем 10 лет семейной жизни и 12 лет со дня знакомства. Познакомились в компании общих друзей - я пришла на День Рождения к подружке, а он - за компанию со своим другом. Артем сразу понравился мне: приятные черты лица, открытый взгляд, красивое телосложение. Мы весь вечер говорили без остановки. На следующий день уже пошли на первое свидание - в кино. Так всё и закрутилось!Секрет семейного счастья прост: любить и доверять друг другу. У нас одинаковые взгляды, предпочтения. Мы всегда советуемся и принимаем общие решения. За 10 лет супружеской жизни мы не ругались ни разу! Бывает спорим, или недовольны чем-то, но быстро находим компромисс, оба очень отходчивые.Свободное время любим проводить вместе с семьей, путешествовать. Когда есть возможность - оставляем детей бабушкам - обязательно проводим время вдвоём. Нам вместе не скучно! Каждый вечер встречаю мужа дома и спрашиваю, как прошёл день, какие новости. Сидим семьей за большим столом и обсуждаем, строим планы на будущее.Совет молодым - цените чувства, берегите и уважайте друг друга, а ещё - говорите комплименты своим половинкам, восхищайтесь ими и дарите, пусть самые маленькие, подарки.А ещё, мне родители говорили с детства, что надо создавать семью один раз и навсегда. Только вместе можно преодолеть все трудности!«Без кризиса невозможен рост. И без разговора…»Семья Вотинцевых: Анастасия и Роман. Дети – двойняшки Миша и Надюша (по 11 лет), двойняшки - Киприан и Ванечка (по 5 лет).Рассказывает Анастасия Вотинцева:- Мы познакомились с мужем в университете, в общежитии. Рома был соседом по комнате моего одногруппника. Когда нам - девочкам понадобилась мужская помощь, чтобы собрать в комнате новую мебель, я попросила своего товарища помочь, а он позвал Рому. Первое впечатление - яркие голубые красивые глаза и мысль: «Какой красивый и почему такой невысокий…». А Рома оказался немного ниже меня. После того, как ребята помогли, мы с девочками их усадили за стол и стали кормить. Шутили, разговаривали, ели. Меня поразили Ромины такт, острый ум и юмор и в целом что-то я в нём увидела и почувствовала такое, что никогда мне не встречалось в молодых людях. На следующий день делилась впечатлением с мамой: «Я с таким хорошим молодым человеком познакомилась! Но он низенький, надо его сдружить с Катей, чтоб он остался в нашей семье». Катя – это моя сестра, она значительно ниже меня по росту. Сейчас смешно даже, но в 19 лет у меня был в голове стереотип: парень должен быть выше девушки. Можно сказать, что да, сразу я увидела в нём мужа, просто не сразу сообразила, что он будет именно моим, и хотела сосватать его сестре.Очень быстро всё стало ясно в наших отношениях и довольно скоро я мыслила о Роме, как о своём будущем супруге. Так было и с его стороны. Мы учились, ждали пока будущий муж защитит диплом, а потом поженились. В браке мы 13 лет, а влюблены друг в друга — 15.До этих отношений у нас обоих не было никогда никого, хотя, конечно, мы влюблялись. Мы сохранили себя друг для друга. Думаю, это важно для крепкой семьи.Я бы назвала наш брак счастливым. Сейчас мне в нём хорошо и безопасно. Были моменты, когда я так не чувствовала. Думаю, и у супруга случались периоды, когда он не мог заручиться моей поддержкой и заботой. Сейчас я смотрю на такие кризисы с благодарностью. Мы каждый раз выходили из них на новый уровень, становились ближе, хотя в моменте было очень тяжело. Без кризиса невозможен рост. И без разговора. Диалог, желание услышать и понять партнёра, понимание себя, своих чувств и реакций – это у нас приходило постепенно.Мы с мужем воспитываем 4-х детей. Так сложилось, что мы живём вдали от родных, поэтому постоянной поддержки бабушек и дедушек не было. Сначала я очень горевала, что мне - молодой маме никто не помогает. А со временем стала очень радоваться. Мы научились полагаться на себя самих. Стали командой. Наши дети – это наша ответственность. И их воспитание – наша задача.За годы семейных отношений я поняла несколько вещей:1. Любить по-настоящему, переступая свой эгоизм – сложно. Это непрестанное возрастание. Любовь - это цель брака, а не его причина. Влюблённость улетучивается быстро, на ней не выстроишь крепких отношений.2. Чтобы лучше понимать друг друга – надо разговаривать и слушать. У меня нет шансов, если я буду ждать, что он догадается. Надо говорить словами «через рот».3. Мы разные по природе, по мировосприятию. Мы думаем и чувствуем по-разному. Это надо понимать и стараться понять своего мужчину, а ему объяснить свою женскую природу.4. Отношения – самое важное, бесценное и самое хрупкое! Мы много раз были на грани их потери. И, может быть, поэтому сильнее дорожим друг другом.5. Последнее решение оставляйте мужу. Бог даёт ему какую-то особую мудрость и через него в нашу семью приходят правильные решения.А ещё в нашей семье очень важны традиции, что-то, что из года в год повторяется, задаёт ритм, объединяет и сближает. Мы стараемся вовлекать детей в свою жизнь, в быт, в увлечения. Говорим с ними открыто о многих вещах. У нас в семье принято доверять друг другу.«Семья – это благородный труд, без выходных и больничных»Семья Минеевых: Валентина и Денис. Дети - Степан (13 лет), Савелий (12 лет), Александр (8 лет), Андрей (6 лет), Евгений (2 года).Рассказывает Валентина Минеева:- Мы познакомились зимой перед Новым годом в клубе по горному туризму во Владимире и обменялись номерами телефонов. Будущий муж до сих пор утверждает, что это я первая позвонила для общения. Я лёгкая на подъём, легко завожу новые знакомства, но ухаживания и внимание будущего мужа: будь то ждать после работы в дождливую погоду с зонтом или цветы без повода, грамотная речь и безошибочные смс (правильное написание слов до сих пор вызывает у меня уважение), или просто выслушать – это было приятно и, конечно, требовало продолжения.Предложение Денис мне сделал, когда у его родителей отмечали Серебряную свадьбу (25 лет), я думала, что он будет говорить тост (мне кажется, в тот момент я была красная, как помидор). Дело было осенью, а свадьбу сыграли летом. В браке мы 15 лет, а знакомы — 18.Секретов семейного счастья – нет, что приемлемо для одной семьи, то недопустимо для другой. Но отметила бы следующие моменты: когда рождается семья, то, по нашему мнению, необходимо (искать возможность) жить отдельно от родительской семьи, «наживать» свой семейный опыт, а это не только про «любовь-морковь», но и про бытовые вопросы (ведение общего бюджета, планирование досуга…). И второй момент – не стоит переделывать свою вторую половинку, вы уже приняли его (или её) таким, какой он есть.Семья – это благородный труд, без выходных и больничных. Семья – это обоюдный диалог, забота, доверие, верность. Семья — это взаимоуважение, когда с одной стороны, учитываешь интересы всех, а с другой, не изменяешь себе, своим увлечениям и интересам. Семья – это дети. У нас их пятеро, и каждый из них по-своему уникален и индивидуален. Не надо жить «ради» детей, а живите рядом с ними: рассказывайте, делитесь, выслушивайте, давайте советы, ищите вместе пути решений, старайтесь показать разнообразие нашего мира, планеты, уважайте их выбор. Семья – это деятельная помощь друг другу. Семья – это праздники, смех, улыбки. Семья – это личный пример. Семья – это место, где тебя всегда любят и ждут!Всё ли в нашей семье идеально и без условностей?! Нет. Но мы верим, что на правильном пути семейной жизни, чего и всем искренне желаем.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива семей