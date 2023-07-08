В июне в роддомах Владимирской области появились на свет 814 малышей.
Статистику приводит...
В июне в роддомах Владимирской области появились на свет 814 малышей.
Статистику приводит правительство региона.
Из них 298 детей родились в Областном перинатальном центре.
153 девочки, 145 мальчиков. 31 малыш появился на свет раньше срока.
В трех семьях теперь воспитывают двойни.
Июньские показатели рождаемости можно считать неплохими.
Для сравнения, в феврале этого года в роддомах региона зарегистрировано 638 новорожденных.
Демографическая ситуация в регионе остается непростой.
Так, например, в 2022-м году детей во Владимирской области родилось на 10 процентов меньше, чем годом ранее.