Во Владимире подвели итоги конкурса на концепцию благоустройства поселка Муромцево. В Судогодском...

Во Владимире подвели итоги конкурса на концепцию благоустройства поселка Муромцево.В Судогодском районе победил проект студентки Владимирского строительного колледжа Елизаветы Стратоновой.Автор предложила членам жюри виртуальную прогулку по так называемому "пятачку" в центре Муромцева - по брусчатке, среди фонтанов, лужаек, малых и больших архитектурных форм.Работа над концепцией заняла у молодого архитектора полтора месяца.Елизавета призналась, что ей было интересно фантазировать о том, как могла бы в будущем выглядеть эта частичка ее малой родины. Сама девушка родилась в Судогде.Всего на конкурс было представлено 18 проектов от молодых специалистов. Победителям вручили денежные сертификаты.