Во Владимирской области продолжает действовать гаражная амнистия. Напомним, 5 апреля 2021 года...

Во Владимирской области продолжает действовать гаражная амнистия.Напомним, 5 апреля 2021 года Президент Владимир Путин подписал закон «О гаражной амнистии».Этот закон позволят владимирцам в течение пяти лет до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.Известно, что под амнистию подпадают те строения, которые были возведены до 30 декабря 2004 года в качестве «объектов капитального строительства», а также металлические гаражи, возведенные на оформленных земельных участках.Увы, на территории Владимирской области до сих пор большое количество гаражей существует неофициально. Они не оформлены как надо, что не позволяет их владельцам защитить свои права.Какие гаражи попадают под гаражную амнистию?Постройка (капитальная с фундаментом), которая стоит отдельно; в гаражном кооперативе; во дворе.У постройки могут быть общие стены и крыша с другими подобными гаражами, стоящими рядом;Некапитальные металлические сооружения при условии, что земля была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу под их строительство и находится у ГК/ГСК в бессрочном пользовании (либо если право бессрочного пользования, которое переоформлено в действующую аренду).Гараж построен до 30 декабря 2004 года;Гараж расположен на государственной или муниципальной земле;Земля под гараж предоставлена какой-либо организацией, в том числе бывшим работодателем (завод, фабрика и пр.), либо выделена каким-то другим образом.Как можно «легализовать» свой гараж?Владелец гаража должен подать заявление, приложив к нему документы, подтверждающие право на строение и землю.В первую очередь владелец гаража получит земельный участок на правах аренды.Далее следует оформить право собственности на сам гараж.В финале вы оформляете право собственности на землю, написав заявление.«Приобретение земельного участка в собственность обеспечивает правообладателю защиту его имущественных прав и дает возможность распорядиться объектом недвижимости по своему желанию», — подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин. Его комментарий опубликован на официальном сайте органов местного управления города Владимира.На заметку!Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности для размещения гаражей, установлен Земельным кодексом РФ. Решение о предоставлении гражданину земельного участка в собственность принимается органом местного самоуправления.Фото: pxfuel.com