Во Владимирской области в водоёмы выпустили молодняк кряквы. Об этом сообщает региональная...

Во Владимирской области в водоёмы выпустили молодняк кряквы.Об этом сообщает региональная Госохотинспекция.5 июля 2023 года в рамках реализации государственной программы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области» сотрудниками Госохотинспекции и общественными охотничьими инспекторами были выпущены 1 425 особей молодняка кряквы.Происходило это у водоемов на территории общедоступных угодий Камешковского, Петушинского, Ковровского, Гороховецкого и Вязниковского районов.Мировой факт: количество водоплавающих ежегодно уменьшается. И ученые до сих пор не могут объяснить почему. Специалисты (и охотники в том числе) уверены, что поддержка птицам необходима.Фото: официальная группа Вконтакте: https://vk.com/gohi_avo