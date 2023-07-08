Его преступления пресекли сотрудники Росгвардии. Однако до этого 32-летний мужчина успел демонтировать крышу частного, хоть и нежилого дома. Снял оцинкованные листы и сдал в пункт приема

Его преступления пресекли сотрудники Росгвардии. Однако до этого 32-летний мужчина успел демонтировать крышу частного, хоть и нежилого дома. Снял оцинкованные листы и сдал в пункт приема металла. Через несколько дней подозреваемый вернулся, чтобы похитить напольный газовый котел и трубы отопительного регистра. Но был пойман правоохранителями. В ходе расследования выяснилось, что мужчина уже имеет судимость за