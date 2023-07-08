Знаменитость из сериала Моя прекрасная няня Анастасия Заворотнюк получила удар в спину.

Знаменитость из сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк получила удар в спину.Уже четыре года очаровательная актриса не появляется на экранах и не выходит на связь. Рак мозга заставил ее отказаться от работы и других прелестей жизни. Как сейчас живет Анастасия Заворотнюк, знают только ее близкие. И семья упорно хранит молчание, пока в Сети плетут интриги, порочащие честь "прекрасной няни".В свежем выпуске ютуб-шоу "Модный подкаст" стилист Александр Рогов выставил звезду на посмешище. Он рассказал историю из далекого прошлого, в которой представил Анастасию Заворотнюк высокомерной и недальновидной особой.По словам дизайнера, большие звезды, как Бондарчук и Дапкунайте, не капризничают на площадках. А вот если "звезда ниже уровнем", то она ведет себя пафосно, заявил Александр Рогов и бесцеремонно привел в пример Анастасию Заворотнюк.Согласно легенде стилиста, однажды актриса отказалась сниматься в рекламе шампуня из-за одежды из масс-маркета, которую ей приготовили. С его слов, Анастасия Заворотнюк настаивала на нарядах класса люкс, чтобы подчеркнуть свой статус.Как сообщил Александр Рогов, тогда модный ассистент актрисы Саша Федорова тайно пришила "элитные" бирки на те же вещи и выдала их за люкс. В итоге Анастасия Заворотнюк якобы даже не заметила подмены и с радостью надела вещи из масс-маркета.Высказывания Рогова вызвали бурную реакцию среди публики. Частично аудитория ютуб-шоу посмеялась над артисткой. Однако многие осудили стилиста за циничный укор в отношении больной женщины. Ведь представителям шоу-бизнеса давно известно, что Анастасия Заворотнюк сейчас борется с онкологией.