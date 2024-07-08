Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности во Владимире заключили брак 16 пар, сообщили в мэрии. Молодожены приняли участие в праздничной церемонии, которая прошла в парке «Липки» у

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности во Владимире заключили брак 16 пар, сообщили в мэрии. Молодожены приняли участие в праздничной церемонии, которая прошла в парке «Липки» у фонтана. Более 10 пар одновременно поженились на церемонии бракосочетания. Эта акция называется «День рождения семьи». Инициатором стал Фонд социально-культурных инициатив и его президент – Светлана