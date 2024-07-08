Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности во Владимире заключили брак 16 пар, сообщили в мэрии. Молодожены приняли участие в праздничной церемонии, которая прошла в парке «Липки» у
<a href="https://33live.ru/novosti/08-07-2024-16-par-vo-vladimire-zaklyuchili-brak-v-den-semi-lyubvi-i-vernosti.html" target="_blank">16 пар во Владимире заключили брак в День семьи, любви и верности</a> - Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности во Владимире заключили брак 16 пар, сообщили в мэрии. Молодожены приняли участие в праздничной церемонии, которая прошла в парке «Липки» у
[url=https://33live.ru/novosti/08-07-2024-16-par-vo-vladimire-zaklyuchili-brak-v-den-semi-lyubvi-i-vernosti.html]16 пар во Владимире заключили брак в День семьи, любви и верности[/url] - Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности во Владимире заключили брак 16 пар, сообщили в мэрии. Молодожены приняли участие в праздничной церемонии, которая прошла в парке «Липки» у