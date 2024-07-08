День семьи, любви и верности: история и традиции праздника Ежегодно 8 июля в России (и во...

День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаЕжегодно 8 июля в России (и во Владимирской области) отмечается День семьи, любви и верности.В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального.В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.Инициатива об учреждении нового государственного праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии – была одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года.Об истории праздникаФото: Архив ГТРК "Владимир"История любви святой супружеской пары описана в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских». За несколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле.Феврония была красива, благочестива и добра, к тому же она была мудрой девушкой и умела лечить недуги.Князь полюбил Февронию и дал обет жениться на ней после исцеления, однако он не сдержал своего слова.Через какое-то время болезнь возобновилась, и Феврония вновь вылечила князя. Вот тогда он и женился.Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели, чтобы у них была княгиня «из простых» и потребовали, чтобы князь оставил ее.Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства, а также удалиться вместе с ней в изгнание.Петр и Феврония покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в городе началась смута, бояре перессорились, домогаясь освободившегося княжеского престола, пролилась кровь.Тогда опомнившиеся бояре собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись. Со временем Феврония сумела заслужить любовь горожан.В преклонных летах Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Они молили Бога, чтобы им умереть в один день.Предание гласит, что они скончались каждый в своей келье в один день и час – 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года.О традициях праздникаФото: Архив ГТРК "Владимир"- Ежегодно в День семьи, любви и верности супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет и подающим пример крепости семейных устоев, вручается общественная награда – медаль «За любовь и верность».- Ежегодно (в эти дни июля) в России проводится акция «Подари мне жизнь», направленная на предотвращение абортов, сохранение семейных ценностей и традиций.- Главные торжества в честь Дня семьи, любви и верности традиционно проходят в городе Муроме Владимирской области. Здесь организуются театральные представления, реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии, мастер-классы и пр.- Паломники посещают святые места и прикладываются к мощам муромских чудотворцев, моля их о помощи в поисках своей второй половины либо о согласии в семьях, уважении и взаимопонимании.Читайте также:В День Петра и Февронии Муромских многодетные семьи из Владимирской области поделились секретами личного счастьяhttps://vladtv.ru/society/146165/Кристина и Дмитрий Паршины из Владимирской области победили на всероссийском конкурсе «Семья года-2023»https://vladtv.ru/society/148744/Семья Шабариновых из Владимирской области воспитывает 9-х детей и развивает уникальный проект «Дача»https://vladtv.ru/society/153935/