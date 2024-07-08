Футбольный клуб «Торпедо» Владимир обыграл «Енисей-2» со счётом 6-0
Команда «Енисей-2» из...
Футбольный клуб «Торпедо» Владимир обыграл «Енисей-2» со счётом 6-0
Команда «Енисей-2» из Красноярска потерпела разгром, позволив «Торпедо» забить 6 мячей.
Самый первый гол произошёл уже на 8-й минуте. Отличился защитник Денис Перфилов.
Далее торпедовцы «объединили усилия» по нажиму. И счёт в их пользу стал стремительно увеличиваться.
Дважды забил капитан команды Дмитрий Хохлов на 51-й и 61-й минутах.
И окончательную точку поставил Илья Жаров в финале игры.
Итог встречи – 6:0 в пользу хозяев поля.
Всего за 15 туров клуб «Торпедо» выиграли 6 встреч. В 2-х поединках спортсмены сыграли вничью и в 7-ми матчах, увы, уступили.
Фото: https://vk.com/album-53468855_303300381